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  • В РФС выступают против расширения РПЛ и моратория на вылет («Чемпионат»)

В РФС выступают против расширения РПЛ и моратория на вылет («Чемпионат»)

21 марта 2022, 18:44
11

В РФС не поддерживают позицию некоторых клубов РПЛ, которые хотят расширить лигу до 18 команд и ввести мораторий на вылет в ФНЛ.

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы.

Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием – перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий. Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдeт на пользу российскому футболу», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта.
  • Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.
  • Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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paracetamol
1647879047
Притащили свини Тамбов, и что? Нетути клупа, банкротом оказался.
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JTherry
1647879984
за расширение лиги и мораторий на вылет голосуют только фуфа, урал и Химки, им очень вылетать не хочется, обратно не вернутся... чемпионат должен придерживаться спортивного принципа, и заходящие в РПЛ команды должны иметь стадион с хорошим полем и приличной инфраструктурой и финансированием, чтобы не допускать банкротства команд...
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portero
1647880220
РФС надо менять, пожизненные травители во всех сферах засели, в одном месте накосяч их на в другое место, на откорм ставят...
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NewLife
1647884482
Приятная новость, говорящая о том, что болезнь мозга РФС еще не дошла до терминальной стадии.
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вальтер79
1647885196
неужели здравый смысл появился у нашего рфс
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ААМ
1647889350
Согласен с ними, а это для меня редкость. Спортивный принцип необходим, а кол-во клубов определяется не только финансами, но наличием качественных футболистов.
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MichelWB
1647890263
Целиком и полностью согласен, расширение рпл ни к чему хорошему не приведет. Сейчас в отсутствие еврокубковых матчей можно кол--во команд подсократить и играть в 4 круга. А вылет в ФНЛ отставить как есть или только через стыки. Чем больше борьбы и сложностей тем лучше будут развиваться игроки.
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paracetamol
1647901820
В ФНЛ не вылетит ни одна команда, так и будут паразитировать на местных бюджетах!
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Дядя Серёжа
1647911638
Две последних команды РПЛ играют переходники с 3-4 ФНЛ, 1-2 ФНЛ переходят в РПЛ. Отток иностранцев будет продолжаться, уровень команд выравниваться, за границу не пустят... Что смотреть прикажите? Вот пущай свои по весна-осень возят чего-нибудь. А то и репортажи из европейских чемпионатов прикроют.
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Vitaga
1647928245
главный принцип в спорте - это спортивный . по результатам. нарушение его говорит лишь о неспортивных интересах тех кто хочет его изменить. это или коррупция или просто недостаток ума - непрофессионализм. скорей всего второе - так как это качество присуще всем начальникам в России.
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