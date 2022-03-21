В РФС выступают против расширения РПЛ и моратория на вылет («Чемпионат»)

В РФС не поддерживают позицию некоторых клубов РПЛ, которые хотят расширить лигу до 18 команд и ввести мораторий на вылет в ФНЛ.

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы.

Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием – перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий. Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдeт на пользу российскому футболу», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта.

Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.

Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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