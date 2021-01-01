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В РФС выступают против расширения РПЛ и моратория на вылет («Чемпионат»)

В РФС не поддерживают позицию некоторых клубов РПЛ, которые хотят расширить лигу до 18 команд и ввести мораторий на вылет в ФНЛ.

«Большинство высокопоставленных чиновников РФС не в восторге от многих инициатив, которые хотят продавить клубы.

Во-первых, в РФС не понимают, как в таком случае быть с лицензированием – перекройка турнира за несколько месяцев до окончания заставит полностью пересмотреть подход к выдаче лицензий. Во-вторых, в РФС в принципе не уверены, что расширение пойдeт на пользу российскому футболу», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта.
  • Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.
  • Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +60379

    portero 52 минуты назад

    РФС надо менять, пожизненные травители во всех сферах засели, в одном месте накосяч их на в другое место, на откорм ставят...

    2
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    Рейтинг: +21872

    JTherry 56 минут назад

    за расширение лиги и мораторий на вылет голосуют только фуфа, урал и Химки, им очень вылетать не хочется, обратно не вернутся... чемпионат должен придерживаться спортивного принципа, и заходящие в РПЛ команды должны иметь стадион с хорошим полем и приличной инфраструктурой и финансированием, чтобы не допускать банкротства команд...

    3
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    Рейтинг: +15724

    paracetamol 1 час назад

    Притащили свини Тамбов, и что? Нетути клупа, банкротом оказался.

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    Рейтинг: +13496

    Skull_Boy 1 час назад

    И правильно сделают

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    Рейтинг: +23908

    bset 1 час назад

    Ну перекройка турнира приехала снаружи, когда ФИФА разрешил легионерам приостанавливать контракты.

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