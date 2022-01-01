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CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей с участием сборной России

РФС не удалось добиться переноса на более поздний срок игр сборной России в стыках отборочного турнира ЧМ-2022.

Спортивный арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей.

Таким образом, CAS отклонил все ходатайства, поданные Российским футбольным союзом.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

  • Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +13508

    Dominator777 2 минуты назад

    Похоже, что CAS еще не денацифицировали...

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    Рейтинг: +9580

    "supermax" 8 минут назад

    По прямой извилистой дороге,
    через лес и горы,напрямик,
    на машине ехали уроды,
    ехали живого хоронить.
    За рулём у них сидел безногий,
    а безрукий жал на тормоза,
    а слепой указывал дорогу,
    а дурак бибикал без конца......

    0
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    Рейтинг: +2505

    swot1205 10 минут назад

    Сыкуны

    2
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    Рейтинг: +426

    kan85 23 минуты назад

    Петушня продажная

    2
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    Рейтинг: +4560

    Бомбардиръ 24 минуты назад

    Давайте больше не будем наивными с этими ********.

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    Рейтинг: +701

    Беспонтий 35 минут назад

    хирачим дальше по олимпийскому принципу
    важна не победа а участие

    2
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    Рейтинг: +26

    dimon3010 38 минут назад

    НУ ЧТО СКАЗАТЬ?БУДЕМ СИЛЬНЕЕ.ВСЕ РАВНО КТО СИЛЬНЕЕ ЗА ТЕМ И ПРАВДА!

    0
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    Рейтинг: +9580

    "supermax" 50 минут назад

    че продолжать...с этими толерастами изначально все понятно было

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