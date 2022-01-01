CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей с участием сборной России

Похоже, что CAS еще не денацифицировали...
РФС не удалось добиться переноса на более поздний срок игр сборной России в стыках отборочного турнира ЧМ-2022.
Спортивный арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей.
Таким образом, CAS отклонил все ходатайства, поданные Российским футбольным союзом.
Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.
- Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.
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