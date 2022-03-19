Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла

«Реал Сосьедад» ищет замену Микелю Оярсабалю, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Испанский клуб изучает варианты усиления состава футболистами из РПЛ. Один из них – полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.

Также «Реал Сосьедаду» интересны бывшие игроки «Краснодара» Виктор Классон и Реми Кабелла, которые сейчас свободные агенты.

Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.

«Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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