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Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла

«Реал Сосьедад» ищет замену Микелю Оярсабалю, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

Испанский клуб изучает варианты усиления состава футболистами из РПЛ. Один из них – полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.

Также «Реал Сосьедаду» интересны бывшие игроки «Краснодара» Виктор Классон и Реми Кабелла, которые сейчас свободные агенты.

  • Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
  • «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo

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Сегодня, 20:17
Комментарии2
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    Рейтинг: +21876

    JTherry 1 час назад

    Шиманьски - в Реал Сосьедад (?), Хвича - в Наполи (?), Рыбус - в ковид... разбегаются...(

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    Рейтинг: +964

    вальтер79 1 час назад

    шимански это серьезная потеря для динамо будет жаль если уйдет классный лег для рпл

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