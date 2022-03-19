Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла

Шиманьски - в Реал Сосьедад (?), Хвича - в Наполи (?), Рыбус - в ковид... разбегаются...(
«Реал Сосьедад» ищет замену Микелю Оярсабалю, который из-за травмы выбыл до конца сезона.
Испанский клуб изучает варианты усиления состава футболистами из РПЛ. Один из них – полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.
Также «Реал Сосьедаду» интересны бывшие игроки «Краснодара» Виктор Классон и Реми Кабелла, которые сейчас свободные агенты.
- Сообщалось, что Польский футбольный союз призывал поляков покинуть РПЛ.
- «Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
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