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«Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели («РБ Спорт»)

«Динамо» открыто для предложений по полузащитнику Себастьяну Шиманьски. Если до 7 апреля оно поступит и будет устраивать, то москвичи готовы приостановить контракт с поляком и предоставить новому клубу игрока право выкупа.

Согласно разрешению ФИФА, легионеры РПЛ имеют право до 7 апреля в одностороннем порядке приостановить контракт с клубом.

  • Контракт Шиманьски с «Динамо» действует до 2026 года.
  • Суммарно футболист провел в РПЛ 69 игр, забил 8 голов и сделал 15 ассистов.
  • «Динамо» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

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Источник: «РБ Спорт»

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18.03.2022 23:14
Комментарии1
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    Рейтинг: +21752

    JTherry 1 час назад

    жалеть никто не будет, пшеков - на выход пинками...

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