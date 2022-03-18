«Динамо» допускает уход Шиманьски в ближайшие недели («РБ Спорт»)

«Динамо» открыто для предложений по полузащитнику Себастьяну Шиманьски. Если до 7 апреля оно поступит и будет устраивать, то москвичи готовы приостановить контракт с поляком и предоставить новому клубу игрока право выкупа.
Согласно разрешению ФИФА, легионеры РПЛ имеют право до 7 апреля в одностороннем порядке приостановить контракт с клубом.
- Контракт Шиманьски с «Динамо» действует до 2026 года.
- Суммарно футболист провел в РПЛ 69 игр, забил 8 голов и сделал 15 ассистов.
- «Динамо» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.
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Источник: «РБ Спорт»