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    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

    Легионеры РПЛ из Польши (их четверо, список ниже) испытывают давление Польского футбольного союза. Он призывает их разорвать контракт с клубами и покинуть страну.

    При этом сами игроки не хотят покидать чемпионат.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      dimon3010 24 секунды назад

      ВОТ шанс для молодых!

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      Рейтинг: +38970

      Project Бабангида 2 минуты назад

      в польше объявлена демобилизация на сбор клубники

      0
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      Рейтинг: +62

      Чоткар Патыр 9 минут назад

      Польский футбольный союз может на...й идти

      0
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      Рейтинг: +80

      real1806 18 минут назад

      Назад никому дороги не будет!!! Зато Россиянам будет больше практики!!!

      4
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