Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

Легионеры РПЛ из Польши (их четверо, список ниже) испытывают давление Польского футбольного союза. Он призывает их разорвать контракт с клубами и покинуть страну.

При этом сами игроки не хотят покидать чемпионат.

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