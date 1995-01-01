Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

ВОТ шанс для молодых!
Легионеры РПЛ из Польши (их четверо, список ниже) испытывают давление Польского футбольного союза. Он призывает их разорвать контракт с клубами и покинуть страну.
При этом сами игроки не хотят покидать чемпионат.
- Себастьян Шиманьски («Динамо»);
- Гжегож Крыховяк («Краснодар»);
- Мацей Рыбус («Локомотив»);
- Рафал Аугустыняк («Урал»).
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