Семенов летом покинет «Ахмат» свободным агентом (Metaratings)

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов близок к уходу из грозненского клуба.
Стороны не могут договориться о продлении контракта, истекающего в июне. Причина – требования футболиста по зарплате.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев недоволен поведением игрока на тренировках и готов отпустить его летом бесплатно.
- Семенов выступает за клуб с 2014 года.
- В этом сезоне он провел 20 матчей.
- Сообщалось, что у 32-летнего центрбека конфликт с тренером.
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Источник: Metaratings