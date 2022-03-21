Семенов летом покинет «Ахмат» свободным агентом (Metaratings)

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов близок к уходу из грозненского клуба.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, истекающего в июне. Причина – требования футболиста по зарплате.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев недоволен поведением игрока на тренировках и готов отпустить его летом бесплатно.

Семенов выступает за клуб с 2014 года.

В этом сезоне он провел 20 матчей.

Сообщалось, что у 32-летнего центрбека конфликт с тренером.

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