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Семенов летом покинет «Ахмат» свободным агентом (Metaratings)

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов близок к уходу из грозненского клуба.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, истекающего в июне. Причина – требования футболиста по зарплате.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев недоволен поведением игрока на тренировках и готов отпустить его летом бесплатно.

  • Семенов выступает за клуб с 2014 года.
  • В этом сезоне он провел 20 матчей.
  • Сообщалось, что у 32-летнего центрбека конфликт с тренером.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16307

    Garrincha58 17 минут назад

    во мля в 33 года ещё что то требовать да иди ты скажем в Казахстан или .... да навряд ли кому он в таком возрасте ещё пригодится

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