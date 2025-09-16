Семенов заявил, что тренеры в «Спартаке» сходят с ума

Бывший игрок сборной России Андрей Семенов прокомментировал поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я не могу понять, что творится с тренерами «Спартака». Станкович, Тедеско и Абаскаль пришли в «Спартак» нормальными людьми, а стали теми, кем стали. Станкович ведeт себя, как будто он приехал устраивать шоу. «Спартак» играет не пойми во что, а тренер бегает и кричит на камеру.

Мне не нравится поведение Станковича. Не понимаю, почему он так себя ведeт. Похоже, руководство «Спартака» заключает с каждым из тренеров дополнительное соглашение об их поведении. Тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими. Тот же Станкович бросается и кричит на судей в эпизодах, в которых не может быть двойной трактовки. Такое поведение выглядит несолидно», – сказал Семенов.