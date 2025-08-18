Участник Евро-2020 сменил команду в Медиалиге

Экс-защитник сборной России Андрей Семенов официально присоединился к Fight Nights.

Ранее он играл в Медиалиге за Lit Energy и Rocket Team.

«В 2018 году вся страна наблюдала за чудесами с трибун и у экранов, а Андрей был одним из участников футбольной сказки.

С приходом такого опытного игрока мы усиливаем не только защитные ряды, но и ментальную составляющую!» – говорится в публикации Fight Nights.