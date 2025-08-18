Введите ваш ник на сайте
Участник Евро-2020 сменил команду в Медиалиге

Вчера, 22:44

Экс-защитник сборной России Андрей Семенов официально присоединился к Fight Nights.

Ранее он играл в Медиалиге за Lit Energy и Rocket Team.

«В 2018 году вся страна наблюдала за чудесами с трибун и у экранов, а Андрей был одним из участников футбольной сказки.

С приходом такого опытного игрока мы усиливаем не только защитные ряды, но и ментальную составляющую!» – говорится в публикации Fight Nights.

  • Игрок закончил профессиональную карьеру в прошлом году.
  • Он выступал за сборную России на Евро-2020.
  • Последние 10,5 лет клубной карьеры провел в «Ахмате».

Источник: телеграм-канал Fight Nights
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Семенов Андрей
Участник Евро-2020 сменил команду в Медиалиге
  • Читайте нас: 