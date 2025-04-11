Семенов назвал клуб, который дает эмоции в РПЛ: «Остальное все как-то пресно»

Бывший защитник сборной России Андрей Семeнов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

– Какая команда в РПЛ удивляет больше?

– «Спартак» хорошо выглядит, даeт какие-то эмоции, а остальное всe как-то пресно.

– Как вам их матч с «Зенитом»?

– Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной.

Когда я был молодым, Игнашевич всегда говорил: «Чтобы играть в Лиге чемпионов, тебе нужно больше больших матчей». Не играя такие игры, как дерби, ты не сможешь быть на высоком уровне в еврокубках. Вот на дерби ЦСКА – «Спартак», в каком бы составе ни играли, все выходят на пределе своих возможностей.