Семенов назвал клуб, который станет чемпионом России: «Включатся подводные течения»

Бывший защитник «Ахмата», «Амкара» и сборной России Андрей Семенов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– «Краснодар» способен стать чемпионом?

– Смотрел первый тайм «Краснодара» с «Факелом». Удивился, что Воронеж возил их! Подумал: «Так играет наш чемпион?» Не поверил, когда увидел счeт 5:0, но второй тайм не смотрел – отвозил дочь на баскетбол.

– Кому из топ-3 отдадите предпочтение в борьбе за чемпионство?

– Думаю, «Зенит» со своим опытом, характером, да ещe и в 100-летие всe равно станет первым. Включатся подводные течения в игру. Ну и, на мой взгляд, у них самый сильный состав из этой тройки. Не думаю, что «Краснодар» станет чемпионом.