У защитника «Ахмата» Андрея Семенова конфликт с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки.

«Спорт-Экспресс» привел слова Семенова, который подтвердил эту информацию, но позже новость была удалена.

Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.

Талалаев возглавил грозненцев летом 2020 года.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона