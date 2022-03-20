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Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки

У защитника «Ахмата» Андрея Семенова конфликт с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки.

«Спорт-Экспресс» привел слова Семенова, который подтвердил эту информацию, но позже новость была удалена.

  • Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
  • Талалаев возглавил грозненцев летом 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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20.03.2022 23:18
Комментарии2
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    Рейтинг: +11903

    playsh 27 минут назад

    По ихним зряплатам такая сумма - это пустячные деньги.Комплект резины на сезон.

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    Рейтинг: +14813

    Cleaner 2 часа назад

    Я что то пропустил? За что такие кары?

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