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  • Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки

Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки

20 марта 2022, 23:18
2

У защитника «Ахмата» Андрея Семенова конфликт с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки.

«Спорт-Экспресс» привел слова Семенова, который подтвердил эту информацию, но позже новость была удалена.

  • Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
  • Талалаев возглавил грозненцев летом 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Ахмат Семенов Андрей Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Plyash
1647816407
По ихним зряплатам такая сумма - это пустячные деньги.Комплект резины на сезон.
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vladimir-7
1647837999
Причину наказания Семенова Талалаев не сообщает.
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