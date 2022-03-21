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  • РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей

РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей

21 марта 2022, 13:55
10

РФС может изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбления судей.

По информации «СЭ», в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов – повторных нарушений против официальных лиц матчей. Изменения вступят в силу с нового сезона, если их утвердит исполком РФС.

Повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в РПЛ дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Умышленный толчок судьи или удар мячом может привести к дисквалификации до 12 игр и штрафу до 1,5 миллиона рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Freyd
1647862035
А почему не 20миллионов?
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Obojaemiy
1647863052
а пеньков этих кто накажет за их поганое судейство...
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JTherry
1647863335
как-то однобоко рассуждают в РФС по поводу введения штрафов, может, и в сторону арбитров штраф ввести, чтобы они не такими "слепыми" были, как в поле, так и на ВАРе, причем кратно выше, чем за оскорбления..? допустил "косяк" в матче - получи штраф 5 лимонов, а если косяк повлиял на результат матча - 20 лимонов - сразу "прозревать" судьи начнут...
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шахта Заполярная
1647863730
Сейчас ивановы тихо хихикают, мы не прикосновенные и будем творить что хотим. Кого надо видим, кого не надо видеть, не видим. А ТЫ РОТ ЗАКРОЙ
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мы_не_рабы
1647864022
И всё сразу станет тихо и мирно в нашем футбольном болоте. У судей проснётся совесть и они сразу станут судить по правилам, единым для всех, одинаково трактуя эпизоды. А если, не дай бог, ошибутся, то сразу же повинятся и возместят, от чистого сердца, финансовые потери клуба. Например оплатят Айртону больничный, или покроют расходы связанные с не выходом в Еврокубки. Всем судейским корпусом, во главе с теми, кто предлагает такие штрафы. Вот тогда и заживём!
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Viper for CSKA
1647865280
"Конечно, ни для кого не ново, что у демократов свобода слова." (В. В. Маяковский)
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Artemka444
1647868252
Ну теперь всем всё будет можно и дозволенно!!!
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mahan
1647868422
А наказание судьям как ? Тоже надо ужесточать их решения решают исход игр, они напрямую влияют на результат.
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piligrim1986
1647869109
хорошо, а что с судьями? давайте им штрафы вводить за их косяки, особенно за те, которые оказывают влияние на исход матча и чемпионата. тогда будет справедливо
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piligrim1986
1647869165
по сути рфс пытается набить свой карман за счет проблем с судейством
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