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РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей

РФС может изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбления судей.

По информации «СЭ», в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов – повторных нарушений против официальных лиц матчей. Изменения вступят в силу с нового сезона, если их утвердит исполком РФС.

Повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в РПЛ дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Умышленный толчок судьи или удар мячом может привести к дисквалификации до 12 игр и штрафу до 1,5 миллиона рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:55
Комментарии10
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    Рейтинг: +496

    Suvorov51 5 минут назад

    Ура. вот промгаз хороший ход придумал. ну теперь бомжатник и играть не будет. сразу щемпиньоны а те кто не согласен. опличивай штрафы и гуляй по невскому

    1
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    Рейтинг: +4027

    мы_не_рабы 14 минут назад

    И всё сразу станет тихо и мирно в нашем футбольном болоте. У судей проснётся совесть и они сразу станут судить по правилам, единым для всех, одинаково трактуя эпизоды. А если, не дай бог, ошибутся, то сразу же повинятся и возместят, от чистого сердца, финансовые потери клуба. Например оплатят Айртону больничный, или покроют расходы связанные с не выходом в Еврокубки. Всем судейским корпусом, во главе с теми, кто предлагает такие штрафы. Вот тогда и заживём!

    2
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    Рейтинг: +44

    шахта Заполярная 19 минут назад

    Сейчас ивановы тихо хихикают, мы не прикосновенные и будем творить что хотим. Кого надо видим, кого не надо видеть, не видим.
    А ТЫ РОТ ЗАКРОЙ

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    Рейтинг: +21868

    JTherry 25 минут назад

    как-то однобоко рассуждают в РФС по поводу введения штрафов, может, и в сторону арбитров штраф ввести, чтобы они не такими "слепыми" были, как в поле, так и на ВАРе, причем кратно выше, чем за оскорбления..? допустил "косяк" в матче - получи штраф 5 лимонов, а если косяк повлиял на результат матча - 20 лимонов - сразу "прозревать" судьи начнут...

    1
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    Рейтинг: +1364

    Obojaemiy 30 минут назад

    а пеньков этих кто накажет за их поганое судейство...

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    Рейтинг: +1152

    Freyd 47 минут назад

    А почему не 20миллионов?

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    Рейтинг: +503

    Forvard47 55 минут назад

    ну правильно пида**сов нужно защищать.. чтобы таких как иванов, вилков, мешков было больше и творили дичь они

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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 > Forvard47 55 минут назад

    Иди на хрен уже

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    Рейтинг: +205

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Широкову бы ни каких денег не хватило бы)

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    Рейтинг: +23897

    bset > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Так написано же, что в России вводят. В России кого надо штрафуют, а кого не надо, у тебя свои "законы". Отмазали бы его, да и все.

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