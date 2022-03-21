РФС может ужесточить наказания за оскорбление судей. Максимальный штраф – 1,5 миллиона рублей

РФС может изменить систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбления судей.

По информации «СЭ», в дисциплинарный регламент могут внести поправки, касающиеся рецидивов – повторных нарушений против официальных лиц матчей. Изменения вступят в силу с нового сезона, если их утвердит исполком РФС.

Повторное (в течение сезона или календарного года) оскорбительное поведение игрока или сотрудника клуба может повлечь в РПЛ дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Умышленный толчок судьи или удар мячом может привести к дисквалификации до 12 игр и штрафу до 1,5 миллиона рублей.

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