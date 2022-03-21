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Гендиректор «Ювентуса» подтвердил, что Дибала покинет клуб

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене сообщил, что информация о скором уходе из команды Пауло Дибалы соответствует действительности.

«Мы не продлили контракт. После перехода Влаховича изменился технический проект клуба. Положение Пауло перестало быть центральным.

Мы могли предложить Дибале контракт с более низкой зарплатой, но это было бы неуважением к нему», – сказал менеджер.

  • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
  • В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 40 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Джанлуиджи Лонгари

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21.03.2022 22:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +22690

    DOCTOR PENALTY 55 минут назад

    Не тянет Дибала на системообразующего игрока. Сначала проиграл конкуренцию Роналду, теперь вот Влаховичу.

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