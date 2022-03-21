Семин: «В РПЛ не должно быть общих ограничений по зарплате»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ.

«Пусть в каждом клубе четко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и все», – сказал Семин.

Шамиль Газизов предложил ввести в РПЛ потолок зарплат для игроков до 21 года.

Гендиректор «Уфы» считает, что зарплата молодых футболистов не должна превышать 10 миллионов рублей в год.

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