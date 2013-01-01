Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

Семин: «В РПЛ не должно быть общих ограничений по зарплате»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ.

«Пусть в каждом клубе четко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и все», – сказал Семин.

  • Шамиль Газизов предложил ввести в РПЛ потолок зарплат для игроков до 21 года.
  • Гендиректор «Уфы» считает, что зарплата молодых футболистов не должна превышать 10 миллионов рублей в год.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Семин – о Сперцяне: «Главное открытие этого сезона. Болельщики ходят на таких игроков» 3
Семин: «Не вижу принципиальных различий между «осень-весна» и «весна-осень» 10
Семин – о чемпионской гонке в РПЛ: «Все будет очень интересно»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:23
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +6380

    sochi-2013 1 час назад

    "Старым" тоже надо поумерить аппетиты.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1437

    ab15488 1 час назад

    При равных зарплатах, молодые игроки будут переходить в другой клуб только за улучшением качества футбола. И бОльшее количество будет уезжать в европу (когда ее откроют). Сейчас игроки стремятся получить топ контракт и после этого снижают к себе требования, так как считают, что дело сделано.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11