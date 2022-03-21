Газизов: «Предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 миллионов рублей в год»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для игроков до 21 года.

«Это было одно из моих предложений в контексте вопроса о том, как нам жить дальше. Я предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 миллионов рублей в год. Простым языком — потолок зарплат.

Подробно мы про это ещe не говорили, это просто одно из предложений на обсуждение», — сказал Газизов.

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