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Алексей Березуцкий – после 6:1 с «Рубином»: «Слуцкий справится с этим, вряд ли ему нужна моя поддержка»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (6:1). Казанцев тренирует бывший тренер москвичей Леонид Слуцкий.

«Вряд ли Слуцкий сейчас в хорошем настроении, но у него много опыта и регалий. Он справится с этим, вряд ли ему нужна моя поддержка», – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 2 часа назад

    Ну можно было притормозить при счете 4:0

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    Рейтинг: +24396

    vladimir-7 > Bozigit 2 часа назад

    При счете 4:0 ЦСКА притормозил и в результате счет стал 4:1, но потом тормоз армейцы сняли и счет стал 6:1.

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