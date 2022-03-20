Алексей Березуцкий – после 6:1 с «Рубином»: «Слуцкий справится с этим, вряд ли ему нужна моя поддержка»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (6:1). Казанцев тренирует бывший тренер москвичей Леонид Слуцкий.

«Вряд ли Слуцкий сейчас в хорошем настроении, но у него много опыта и регалий. Он справится с этим, вряд ли ему нужна моя поддержка», – сказал Березуцкий.

ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.

«Рубин» занимает 10-ю строчку.

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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