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Ловчев: «Хотел бы, чтобы судье Иванову сломали ноги»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук должен был получить красную карточку за фол на Айртоне.

  • Айртон получил травму и покинул поле на носилках.
  • Встречу обслуживал Сергей Иванов, он не показал Гоцуку карточку.

«Конечно, эпизод с Гоцуком – это удаление. Во втором тайме он еще одного спартаковца в центре шарахнет.

Вопрос в другом – в нашем судейском корпусе. Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом. Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие… Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть, – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии24
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    Рейтинг: +60324

    portero 34 минуты назад

    жестоко Серафимович....

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    Рейтинг: +943

    Mr Green 45 минут назад

    там обычный стык был. таких моментов за игру по 100 штук

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    Рейтинг: +37

    шахта Заполярная 1 час назад

    Редко соглашаюсь с Ловчевым, но тут согласен полностью. иванов - это еще та су-а.

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    Рейтинг: +3390

    ААМ 1 час назад

    СПАМ - всегда жертва происков врагов бывшего великого клуба.

    1
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    Рейтинг: +652

    Беспонтий 2 часа назад

    сверните попугаю шею
    был жёсткий игровой момент

    1
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    Рейтинг: +136

    Novik38 2 часа назад

    100% красная. Иванов не усмотрел.

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    Рейтинг: +481

    Suvorov51 > Novik38 1 час назад

    А что вар не усматрел. что ногу ломают

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    Рейтинг: +4980

    TOMSON 2 часа назад

    Вопрос к ВАР. Должны были вызвать на просмотр. Но скорее всего посчитали это желтой, а это не просматривается.
    При существующем ВАР главным становится тот кто за монитором, но почему-то всех собак спускают на судью в поле. Нужно в регламенте что-то менять

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    Рейтинг: +748

    kliker > TOMSON 2 часа назад

    Нельзя всё навар перекладывать. Если главный не хочет видеть, его и вар не заставит поменять решение.

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    Рейтинг: +60324

    portero > kliker 34 минуты назад

    но его не звали смотреть...

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    Рейтинг: +13440

    Barmaleushka 2 часа назад

    Почему "сломали" ? А сам чего ? Ссыкотно или кишка тонка ?

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    Рейтинг: +748

    kliker > Barmaleushka 2 часа назад

    Как для обезглавливания есть специальный человек - палач, так и для ломания ног есть специальный футболист - Гоцук.

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    Рейтинг: +748

    kliker > Barmaleushka 1 час назад

    "сломали" и "сломал Гоцук" - видишь разницу? а Матч ТВ опять слепил фейк, а ты и Бомбардир его распространяете.

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    Рейтинг: +13177

    NewLife 2 часа назад

    Суд Линча давно отменили, как и смертную казнь, а вот пожизненная дисква для Иванова вполне подошла бы, особенно учитывая его прошлые заслуги в играх Спартака.

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    Рейтинг: +94926

    zigbert 2 часа назад

    Правильно говорит Ловчев. Не видеть нарушение это одно а не хотеть видеть, совсем другое.

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