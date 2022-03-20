Ловчев: «Хотел бы, чтобы судье Иванову сломали ноги»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук должен был получить красную карточку за фол на Айртоне.

Айртон получил травму и покинул поле на носилках.

Встречу обслуживал Сергей Иванов, он не показал Гоцуку карточку.

«Конечно, эпизод с Гоцуком – это удаление. Во втором тайме он еще одного спартаковца в центре шарахнет.

Вопрос в другом – в нашем судейском корпусе. Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом. Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие… Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть, – сказал Ловчев.

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