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Ловчев: «Хотел бы, чтобы судье Иванову сломали ноги»

20 марта 2022, 13:14
29

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук должен был получить красную карточку за фол на Айртоне.

  • Айртон получил травму и покинул поле на носилках.
  • Встречу обслуживал Сергей Иванов, он не показал Гоцуку карточку.

«Конечно, эпизод с Гоцуком – это удаление. Во втором тайме он еще одного спартаковца в центре шарахнет.

Вопрос в другом – в нашем судейском корпусе. Арбитр уже готов пойти на перерыв, происходит этот момент, лежит и корчится игрок, а он даже не обращает на это внимания. Это издевательство над футболом. Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы он ему сломал ноги.

Я за 10 лет не получил ни одной карточки. И когда я вижу такое безобразие… Ребята, наносится травма. От этого исходить надо. Не видит здесь травму только тот человек, который не хочет ее видеть, – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гоцук Кирилл Айртон Ловчев Евгений Иванов Cергей
Комментарии (29)
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Bozigit
1647771540
согласен с Ловчевым
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DOCTOR PENALTY
1647771727
Абсолютно прав седой Серафимыч! За этот мерзкий поступок у Иванова должны отнять свисток. Однозначно!!!
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"supermax"
1647772196
ипальник ему сломать надо
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zigbert
1647772335
Правильно говорит Ловчев. Не видеть нарушение это одно а не хотеть видеть, совсем другое.
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NewLife
1647773342
Суд Линча давно отменили, как и смертную казнь, а вот пожизненная дисква для Иванова вполне подошла бы, особенно учитывая его прошлые заслуги в играх Спартака.
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TOMSON
1647773803
Вопрос к ВАР. Должны были вызвать на просмотр. Но скорее всего посчитали это желтой, а это не просматривается. При существующем ВАР главным становится тот кто за монитором, но почему-то всех собак спускают на судью в поле. Нужно в регламенте что-то менять
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Novik38
1647774100
100% красная. Иванов не усмотрел.
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Беспонтий
1647775909
сверните попугаю шею был жёсткий игровой момент
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шахта Заполярная
1647778717
Редко соглашаюсь с Ловчевым, но тут согласен полностью. иванов - это еще та су-а.
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Hektor 84
1647789157
Иногда дед правил ные мысли говорит
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