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  • Семак: «Надеюсь, сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть»

Семак: «Надеюсь, сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть»

20 марта 2022, 12:13
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможные изменения в правилах в РПЛ.

– Каково ваше мнение о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет по итогам сезона?

– Касательно моратория на вылет – отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать. Что касается расширения, нужно понимать ясность по поводу следующего сезона. Сейчас сложно мне комментировать что-то по поводу расширения.

– Если можно, последний уточняющий вопрос: есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Как вообще микроклимат в команде?

– Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Беспонтий
1647768729
штучная задача при невозвращении вендела к 23 марта какабещано) (разведчик был послан) полный привод по исходу юрий альбертович вчера играл с лицом артиста второго плана которому предложили топтать подмостки в милане мы все футбол который заслужили пинайте нас а дальше или или
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PAREVG.
1647769614
Ой да ладно, не вернутся. Еще как вернутся, самолета прямого не будет через третьи страны, если вообще никак - пешком прибегут. Такой контракт как в Зените - больше никто не предложит...
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Bozigit
1647771658
Очень надеюсь, что все это наконец закончится
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Hektor 84
1647788650
Нытик
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zigbert
1647845013
Надежда умирает последней.
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