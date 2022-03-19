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Семак: «Надеюсь, сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможные изменения в правилах в РПЛ.

– Каково ваше мнение о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет по итогам сезона?

– Касательно моратория на вылет – отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать. Что касается расширения, нужно понимать ясность по поводу следующего сезона. Сейчас сложно мне комментировать что-то по поводу расширения.

– Если можно, последний уточняющий вопрос: есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Как вообще микроклимат в команде?

– Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 12:13
Комментарии6
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    Рейтинг: +1613

    Bozigit 3 часа назад

    Очень надеюсь, что все это наконец закончится

    1
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    Рейтинг: +3962

    PAREVG. 3 часа назад

    Ой да ладно, не вернутся.
    Еще как вернутся, самолета прямого не будет через третьи страны, если вообще никак - пешком прибегут.
    Такой контракт как в Зените - больше никто не предложит...

    3
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    Рейтинг: +652

    Беспонтий 3 часа назад

    штучная задача
    при невозвращении вендела к 23 марта
    какабещано)
    (разведчик был послан)
    полный привод по исходу

    юрий альбертович вчера играл с лицом артиста второго плана
    которому предложили топтать подмостки в милане

    мы все футбол
    который заслужили
    пинайте нас
    а дальше
    или
    или

    3
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    Рейтинг: +837

    Дубина 4 часа назад

    Сережка не НОЙ!
    РПЛ без тебя питерская мафия тебе подарит,ты как тренер "пустое место",за тебя все решают дюковы))) а в европе ты ни кто,как и зенит

    0
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    Рейтинг: +652

    Беспонтий > Дубина 3 часа назад

    ной брал каждой твари по паре
    на тебя бы ему и места не нашлось

    5
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    Рейтинг: +136

    Novik38 > Дубина 3 часа назад

    От куда у тебя, Дубина, столько неприязни к Семаку?! Я не поклонник Зенита, но не гноблю отечественных молодых тренеров. Зависть- хреновое качество человека.

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