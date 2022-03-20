Семак: «Надеюсь, сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможные изменения в правилах в РПЛ.

– Каково ваше мнение о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет по итогам сезона?

– Касательно моратория на вылет – отношусь отрицательно, спортивный принцип должен присутствовать. Что касается расширения, нужно понимать ясность по поводу следующего сезона. Сейчас сложно мне комментировать что-то по поводу расширения.

– Если можно, последний уточняющий вопрос: есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Как вообще микроклимат в команде?

– Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Следующий матч – на выезде с «Сочи» (3 апреля).

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