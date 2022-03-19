Сантос, Клаудиньо, Малком – в основе «Зенита»; Смольников, Гулиев, Деспотович сыграют у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Алберто.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Степанов, Кулешин, Ткачев, Костадинов, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

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