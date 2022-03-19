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  • Сантос, Клаудиньо, Малком – в основе «Зенита»; Смольников, Гулиев, Деспотович сыграют у «Арсенала»

Сантос, Клаудиньо, Малком – в основе «Зенита»; Смольников, Гулиев, Деспотович сыграют у «Арсенала»

19 марта 2022, 18:42
2

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Дзюба, Алберто.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Степанов, Кулешин, Ткачев, Костадинов, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Смольников Игорь Гулиев Аяз Дуглас Сантос Деспотович Джордже Малком Клаудиньо
Комментарии (2)
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paracetamol
1647706644
Зенит - Чемпион!
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ilichkadr
1647706964
Кузяев плеймейкер?
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