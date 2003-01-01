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Зарема – о судействе: «Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство в матче 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается.

Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки.

Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии40
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    Рейтинг: +3374

    ААМ 14 минут назад

    Ну эта крупный спец в футболе.

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    Рейтинг: +998

    Artemka444 17 минут назад

    Помолчала бы лучше!!!

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    Рейтинг: +16296

    Garrincha58 20 минут назад

    если тренер Кержаков значит НН фарм клуб Зенита это уже выходит за рамки её надо наказать за такие высказывания где этот комитет по этике или у нас в прессе можно балакать что хочешь или для кого то ***** стандарты тогда за какие такие грехи хотят наказать Слуцкого??? пусть эта мадамка прелюдно извинится перед НН и Зенитом

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    Рейтинг: +15343

    Hektor 84 > Garrincha58 14 минут назад

    Тебе же можно в ее адрес высказываться и оскорблять, вот и она имеет право.

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    Рейтинг: +3996

    Snek 31 минуту назад

    А кому нужно засуживать Спартак? Он что идёт за Зенитом и наступает ему на пятки? По логики федунихи судьи должны сливать Динамо и ЦСКА, а не Спартак, который весь сезон болтается в середине таблицы.

    1
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    Рейтинг: +14749

    Cleaner 36 минут назад

    Новый сериал - ЗАРЕМА РАЗБУШЕВАЛАСЬ!

    4
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    Рейтинг: +16296

    Garrincha58 > Cleaner 34 минуты назад

    я думал она умней она наверное не знает, что ННовгород далеко от Питера это Великий Новгород рядом

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4605

    neim 42 минуты назад

    Интересно, а если бы Промес пенальти забил и Спартак победил, Зарема так же про Зенит высказалась ?
    Да как-то Спартак Зениту и не конкурент нынче, а всё виноват ...

    4
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    Рейтинг: +14749

    Cleaner > neim 31 минуту назад

    Если бы у бабки были... Это был бы дедка.

    0
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    Рейтинг: +4605

    neim > Cleaner 19 минут назад

    Мудро. Аж дух захватывает от глубины мысли ! ))).

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    Рейтинг: +885

    qawzsexdr 47 минут назад

    Это заговор, 100%

    1
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    Рейтинг: +807

    Узб@гоеный 48 минут назад

    Заныла по свински Зарема. Играть надо, а не бей беги с ****.

    2
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    Рейтинг: +263

    SpartakMoskwa 53 минуты назад

    Федун заткни ей рот уже, и так плохую ситуацию она еще больше усугубляет

    3
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    Рейтинг: +14749

    Cleaner > SpartakMoskwa 35 минут назад

    Так эта СИТУАЦИЯ на 90 ПРОЦЕНТОВ результат ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Заремы...(((

    0
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    Рейтинг: +1073

    Taps 53 минуты назад

    Заткните на_конец эту бабу.
    Спартак был говном им и останется навеки.

    2
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    Рейтинг: +16098

    Persona_non_Grata > Taps 1 минуту назад

    Говно у тебя во рту и судя по всему давно и там останется навеки !!! (((

    0
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