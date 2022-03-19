Зарема – о судействе: «Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство в матче 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается.

Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки.

Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», – сказала Зарема.

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