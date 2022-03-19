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  • Зарема – о судействе: «Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

Зарема – о судействе: «Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами»

19 марта 2022, 16:33
40

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство в матче 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается.

Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки.

Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
Комментарии (40)
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derrik2000
1647697309
А Федун вместе с наложницей не хотят на малую родину "щирого "лукойловца" съездить??? Сейчас, по-моему, самое время...
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Hektor 84
1647697445
Гнать из рпл газпром и его карманных судей! Правильно она говорит будет расширение за счет увеличения количества фармов. Государство 14 команд рпл с их затратами не потянет, а с увеличением на 2 тем более. Тут газпром и подсуетиться.
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alex1951
1647697478
Баба-футболистка....))))) Подала голос .....хозяин сказал: Фас....... Слухай Зарембо,получается просто какой то мировой заговор против Спартака! А вы не пробовали уважать игроков,учиться общению? Куды и на что бабки тратите? Братья Старостины давно бы вас с Федей того.....хотя бы на Соловки ,чемпионат островов организовывать,там широкое поле деятельности.....
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alex-croos
1647697612
Ну конечно судья виноват!)
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portero
1647698068
пенальти правильно отменили? если правильно, то какие вопросы к судейству....
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Taps
1647699984
Заткните на_конец эту бабу. Спартак был говном им и останется навеки.
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SpartakMoskwa
1647699996
Федун заткни ей рот уже, и так плохую ситуацию она еще больше усугубляет
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Snek
1647701280
А кому нужно засуживать Спартак? Он что идёт за Зенитом и наступает ему на пятки? По логики федунихи судьи должны сливать Динамо и ЦСКА, а не Спартак, который весь сезон болтается в середине таблицы.
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Garrincha58
1647701950
если тренер Кержаков значит НН фарм клуб Зенита это уже выходит за рамки её надо наказать за такие высказывания где этот комитет по этике или у нас в прессе можно балакать что хочешь или для кого то ***** стандарты тогда за какие такие грехи хотят наказать Слуцкого??? пусть эта мадамка прелюдно извинится перед НН и Зенитом
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Spirit_78
1647716341
Опять эта шаболда за счёт Зенита пиарится. Такое чувство, как будто Спартак в этом сезоне за чемпионство борется.
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