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33 игрока вызваны в сборную Италии на стыковые матчи к ЧМ-2022

18 марта 2022, 23:48
6

Сборная Италии огласила заявку на стыковые матчи за путевку на чемпионат мира-2022. В полуфинале итальянцы сыграют против Северной Македонии 24 марта в Палермо. В финале команда Роберто Манчини может встретиться либо с Португалией, либо с Турцией

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Лeонардo Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жoаo Педро («Кальяри»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

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Источник: твиттер сборной Италии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Италия Северная Македония Манчини Роберто
Комментарии (6)
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Great Tartaria
1647638811
Джанлука Манчини («Ромам») ИСПРАВТЕ
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Клаус
1647638903
Балотелли нет
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adekvat0726
1647684430
Из напов только Скамакка и Саньоло норм, остальные шлак
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