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33 игрока вызваны в сборную Италии на стыковые матчи к ЧМ-2022

Сборная Италии огласила заявку на стыковые матчи за путевку на чемпионат мира-2022. В полуфинале итальянцы сыграют против Северной Македонии 24 марта в Палермо. В финале команда Роберто Манчини может встретиться либо с Португалией, либо с Турцией

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Лeонардo Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Неаполь»), Эмерсон («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан») , Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Неаполь»), Жoаo Педро («Кальяри»), Маттео Политано («Неаполь»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»). Маттиа Цакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

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Источник: твиттер сборной Италии

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18.03.2022 23:48
Комментарии2
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    Рейтинг: +17

    Клаус 22 минуты назад

    Балотелли нет

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    Рейтинг: +310

    Great Tartaria 24 минуты назад

    Джанлука Манчини («Ромам») ИСПРАВТЕ

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