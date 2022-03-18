Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно»

Василий Березуцкий, помощник главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого, поделился впечатлениями от работы с братом.

– Каково это – работать в штабе своего брата?

– Контракт я подписал быстро, а вот обсуждение с Алексеем Владимировичем по поводу распределения ролей в тренерском штабе заняло несколько дней.

Вопрос действительно требовал серьезного обсуждения, мы заранее проговорили все аспекты, чтобы впоследствии эти вещи не отвлекали нас от работы. Важно было все решить до начала сборов.

Работать с братом совсем не сложно, поскольку мы хорошо понимаем друг друга. При этом нельзя сказать, что у нас одинаковые взгляды на футбол.

Есть определенные моменты, на которые мы смотрим по-разному. На мой взгляд, абсолютно нормальная ситуация, это нам даже помогает.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.

Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

После зимней паузы москвичи выиграли все 4 матча с общим счетом 7:2.

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