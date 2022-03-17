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Пике может пропустить матч с «Реалом». Дест точно не сыграет (AS)

Защитники «Барселоны» Жерар Пике и Серджино Дест получили травмы в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем» (2:1).

По информации AS, американец повредил заднюю поверхность бедра. Он должен пропустит несколько недель. Его участие в матче с «Реалом» исключено.

Пике был заменен на 81-й минуте из-за дискомфорта в приводящей мышце. Его участие в Эль Класико находится под вопросом.

  • «Реал» примет «Барселону» в воскресенье, 20 марта.
  • Мадридцы лидируют в Примере, «Барса» идет на 3-м месте.

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Источник: AS

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