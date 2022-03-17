«Химки»: «Контракт с Ламкелем Зе еще не расторгнут»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков разъяснил ситуацию с уходом из клуба форварда Дидье Ламкеля Зе.

«Контракт с Ламкелем Зе еще не расторгнут, мы пока будем смотреть, как вести себя с юридической точки зрения и разбираться именно в этом направлении.

То, что он покинул команду – это сто процентов, а в плане расторжения контракта мы будем думать, как сделать так, чтобы клуб не понес никаких затрат.

Да, игрок был у нас в аренде, полноценного контракта не было, но были затраты на оплату труда и так далее», – сказал Терюшков.

«Химки» арендовали Зе 7 февраля этого года. Он провел в клубе пять недель.

Нападающий забил 2 гола в 3 матчах РПЛ.

Сообщалось, что камерунец решил вернуться в «Антверпен».

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