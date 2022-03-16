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  • Канчельскис: «Очень положительно отношусь к возможному переходу на «весна-осень». При ней мы выигрывали»

Канчельскис: «Очень положительно отношусь к возможному переходу на «весна-осень». При ней мы выигрывали»

16 марта 2022, 21:00
5

Бывший игрок АПЛ Андрей Канчельскис поддерживает инициативу возвращения российского футбола на систему «весна-осень». По его мнению, она может приносить результат.

«Очень положительно отношусь к инициативе перехода на «весна-осень». Мы неплохо выступали, когда уже играли в таком формате. Буду поддерживать всe это! Как совмещать с чемпионатами мира, Европы и другими турнирами? Раньше же совмещали. Всe было нормально.

Первый раз что ли? Играли и выигрывали! Хватит себя обманывать. Сейчас достаточно много хороших стадионов, которых до этого не было. Будут ухаживать за полями и не будет проблем. Проблемы мы ищем в отговорках», – сказал Канчельскис.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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portero
1647460009
надеемся что вернутся к старой схеме...
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Plyash
1647463038
Фурсенко был конкретный презерватив,такой же тупой,как и нынешние руководители нашего футбола.Вот пнули Газзая из Госдумы,теперь он в ТВ торчит,чушь всякую глаголит.А вернуться к старой системе проведения соревнований ну просто необходимо,это очевидно любому простолюдину,а вот чиновнику-дуремару ну никак не понять.
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anri1703
1647484432
дело не в календаре а в уровне игроков раньше и наши сильнее были и леги тоже Вагнер к примеру. играть начинали так же в марте надо просто убрать с декабря тур играть летом больше а у нас там пауза недельная да и климат меняется середина марта а погода совсем не весенняя тут при любом раскладе на такую погоду туры выподают
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paracetamol
1647500122
Бредни старого козла: да, а вот в наше время и солнце по другому светил, и ветерок был попрохладнее...
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