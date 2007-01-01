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Канчельскис: «Очень положительно отношусь к возможному переходу на «весна-осень». При ней мы выигрывали»

Бывший игрок АПЛ Андрей Канчельскис поддерживает инициативу возвращения российского футбола на систему «весна-осень». По его мнению, она может приносить результат.

«Очень положительно отношусь к инициативе перехода на «весна-осень». Мы неплохо выступали, когда уже играли в таком формате. Буду поддерживать всe это! Как совмещать с чемпионатами мира, Европы и другими турнирами? Раньше же совмещали. Всe было нормально.

Первый раз что ли? Играли и выигрывали! Хватит себя обманывать. Сейчас достаточно много хороших стадионов, которых до этого не было. Будут ухаживать за полями и не будет проблем. Проблемы мы ищем в отговорках», – сказал Канчельскис.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60195

    portero 36 минут назад

    надеемся что вернутся к старой схеме...

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