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Ракицкий может перейти в АЕК

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в АЕКе, сообщает Iapopsi.

Греческий клуб ищет центрального защитника и рассматривает кандидатуру 32-летнего украинца. Вчера в АЕК перешeл полузащитник Гжегож Крыховяк, приостановивший контракт с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что Ракицкий прилетел в Стамбул, чтобы провести переговоры с «Истанбулом».

  • Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
  • Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • В начале марта защитник расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

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Источник: Iapopsi

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