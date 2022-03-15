Ракицкий может перейти в «Истанбул»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, 32-летний футболист прилетел в Стамбул, где проведет переговоры с «Истанбулом».

Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.

Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

В начале марта защитник расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

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