Симеоне: «Атлетико» провел один из лучших матчей в сезоне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы вышли в четвертьфинал турнира.

«Я очень рад. Много людей проделали большой объем работы, чтобы мы могли пережить такие моменты. Парни провели отличный матч – один из наших лучших в сезоне.

Мы начали играть по схеме 5-3-2, а затем перешли на 5-4-1 с Гризманном справа в полузащите и Лоди слева. Оборона сыграла отлично, а Облак вселял в нас спокойствие. Это общекомандный успех», – сказал Симеоне.

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