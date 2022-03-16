Экс-игрок «Жемчужины» Лях: «К Черчесову нельзя было поворачиваться спиной во время упражнения. Вплоть до отчисления из команды»

Экс-игрок «Жемчужины» Андрей Лях рассказал о работе со Станиславом Черчесовым.

– Незадолго до твоего ухода «Жемчужину» возглавил Черчесов. Он тогда уже считал себя великим?

– У меня еще был такой контракт, по которому я был обязан поехать с командой на все сборы. Это были самые сложные сборы в моей жизни. Я попал в сильную группу, мы просто умирали там. Но мне понравилось, даже несмотря на то, что после таких сборов я провалялся под капельницей.

Его большой плюс – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А еще считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он хороший мотиватор. У него выстроен тренировочный процесс. Он делегировал его своим помощникам, которым полостью доверяет.

Он очень верит в себя, возможно даже слишком. Его право, почему нет? Он же реально был футболистом высокого уровня. Играл в Австрии, выигрывал чемпионство со «Спартаком». Как тренер побеждал в чемпионате Польши, выводил сборную в четвертьфинал чемпионата мира.

Еще во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды.

Кстати, пару лет назад я пересекся с ним в фитнес-клубе в Сокольниках. Я поздоровался, он такой: «О, Андрей, привет. Как у тебя дела?». Я был удивлен, что он меня помнит.

Черчесов тренировал «Жемчужину-Сочи» с декабря 2010 по июль 2011 года.

Сейчас он возглавляет «Ференцварош».

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