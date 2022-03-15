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  • Вилков: «Слуцкому все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился судья, которым он будет доволен»

Вилков: «Слуцкому все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился судья, которым он будет доволен»

15 марта 2022, 18:35
3

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес Виталия Мешкова.

«Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец?

Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого поднимать этот хай-вай. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.

На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол.

В этом сезоне на телевидение выходит женский чемпионат. Плюс стали чаще показывать мини-футбол, юношескую футбольную лигу. Поведение Слуцкого — плохой пример для быстро развивающихся направлений нашего футбола», – сказал Вилков.

  • Нижегородец Вилков получил пожизненный бан на судейство в России в прошлом году.
  • Слуцкий накануне раскритиковал Мешкова и во флеш-интервью после матча, и на пресс-конференции.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (3)
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zigbert
1647361581
Только тут Вилкова еще не хватает со своими выводами.
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Vitaga
1647395505
смешно читать от пойманного за руку судьи . зачем его вообще публикуют? всем ясно что он будет за своих жуликов
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paracetamol
1647412618
Не, тех кто ему подсвистывает, тех Слуцкер любит!
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