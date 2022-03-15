Вилков: «Слуцкому все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился судья, которым он будет доволен»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес Виталия Мешкова.

«Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец?

Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого поднимать этот хай-вай. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.

На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол.

В этом сезоне на телевидение выходит женский чемпионат. Плюс стали чаще показывать мини-футбол, юношескую футбольную лигу. Поведение Слуцкого — плохой пример для быстро развивающихся направлений нашего футбола», – сказал Вилков.

Нижегородец Вилков получил пожизненный бан на судейство в России в прошлом году.

Слуцкий накануне раскритиковал Мешкова и во флеш-интервью после матча, и на пресс-конференции.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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