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Чиновник НОК Норвегии покинул должность в знак протеста на отстранение российских спортсменов

Ойвинд Ваттердал, представитель комитета спортсменов Национального олимпийского комитета Норвегии, покинул должность. Это его протест на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят, чтобы спортсмены соревновались, они должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов.

Таким образом я хотел выразить своe несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена — вне зависимости от того, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», – сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +17

    kif123kif 12 секунд назад

    Уважение!

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    Рейтинг: +4036

    Красногорск_Фан 51 минуту назад

    Уважение. Рад что спортивный принцип ставится выше остальных. Остальное истерический национализм.

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    Рейтинг: +21704

    JTherry 1 час назад

    к сожалению, мало адекватных чиновников в Национальном олимпийском комитете Норвегии...

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