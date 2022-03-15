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  • Чиновник НОК Норвегии покинул должность в знак протеста на отстранение российских спортсменов

Чиновник НОК Норвегии покинул должность в знак протеста на отстранение российских спортсменов

15 марта 2022, 14:36
4

Ойвинд Ваттердал, представитель комитета спортсменов Национального олимпийского комитета Норвегии, покинул должность. Это его протест на отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители платят, чтобы спортсмены соревновались, они должны демонстрировать свои навыки. Но многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю лишь спортсменов.

Таким образом я хотел выразить своe несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена — вне зависимости от того, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», – сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен
Комментарии (4)
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JTherry
1647345556
к сожалению, мало адекватных чиновников в Национальном олимпийском комитете Норвегии...
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Красногорск_Фан
1647346561
Уважение. Рад что спортивный принцип ставится выше остальных. Остальное истерический национализм.
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kif123kif
1647349634
Уважение!
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lNeTl
1647361941
Красавчег. Побольше бы таких, трезво мыслящих.
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