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Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» пожаловались на судейство, Алонсо покинул «Краснодар»

15 марта 2022, 01:06

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Крыльями», а «Спартак» – по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

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Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Источник: «Бомбардир»
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