Главные новости дня. «Зенит» и «Спартак» пожаловались на судейство, Алонсо покинул «Краснодар»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Крыльями», а «Спартак» – по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд

Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

«Фламенго» купил Пабло у «Локомотива»

Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса»

«ПСЖ» рассматривает десять тренеров на замену Почеттино, фаворит – Симеоне

Алонсо перешел в «Атлетико Минейро». Он не вернется в «Краснодар»

РПЛ. «Ростов» в первом матче после возвращения Карпина победил «Рубин» благодаря автоголу

Неймар и Рамос намерены покинуть «ПСЖ» летом

Месси не вернется в «Барселону» летом (Sport.es)

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?