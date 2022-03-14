Неймар и Рамос намерены покинуть «ПСЖ» летом

Защитник Серхио Рамос и нападающий Неймар задумались об уходе из «ПСЖ».

Испанец и бразилец недовольны поведением болельщиков, которые освистывают команду после вылета из Лиги чемпионов.

Лионель Месси, скорее всего, останется в парижском клубе, поскольку у него нет альтернативных вариантов продолжения карьеры, соответствующих его финансовым и спортивным требованиям.

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