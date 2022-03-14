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Неймар и Рамос намерены покинуть «ПСЖ» летом

Защитник Серхио Рамос и нападающий Неймар задумались об уходе из «ПСЖ».

Испанец и бразилец недовольны поведением болельщиков, которые освистывают команду после вылета из Лиги чемпионов.

Лионель Месси, скорее всего, останется в парижском клубе, поскольку у него нет альтернативных вариантов продолжения карьеры, соответствующих его финансовым и спортивным требованиям.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +737

    Дубина 1 час назад

    Петушку бразильскому симулянту ни где рады не будут!
    так средненький игрочишка уровня РПЛ!!! Не больше)))

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    Рейтинг: +14556

    Cleaner > Дубина 19 минут назад

    В Зените примут как родного.

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