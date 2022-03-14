Месси не вернется в «Барселону» летом (Sport.es)

Слухи о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону» не соответствуют действительности.

По информации Sport.es, ни сам футболист, ни его отец не контактировали с представителями каталонского клуба с августа прошлого года.

34-летний аргентинец намерен полностью отработать свой контракт с парижанами, рассчитанный до конца следующего сезона.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.

Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.

До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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