Отец Месси обсуждал с «Барселоной» возвращение сына (Адриен Гренье)

а, смысл? те кто делал для него возможность забивать, их уже нет на поле. Хави и Иньеста были лучшие в то время. Месси просто завершитель.
Хорхе Месси несколько дней назад связывался с руководством «Барселоны».
Стороны обсуждали возможное возвращение в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
- 34-летний футболист выступает за парижан с августа 2021 года.
- Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
- До перехода в «ПСЖ» Месси всю карьеру провел в «Барсе».
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