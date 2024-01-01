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Отец Месси обсуждал с «Барселоной» возвращение сына (Адриен Гренье)

Хорхе Месси несколько дней назад связывался с руководством «Барселоны».

Стороны обсуждали возможное возвращение в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

  • 34-летний футболист выступает за парижан с августа 2021 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
  • До перехода в «ПСЖ» Месси всю карьеру провел в «Барсе».

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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Сегодня, 09:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +270

    russkiisergei 1 час назад

    а, смысл? те кто делал для него возможность забивать, их уже нет на поле. Хави и Иньеста были лучшие в то время. Месси просто завершитель.

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    Рейтинг: +757

    OBOLEV 1 час назад

    Думаю что это не возможно. Лапорта думает головой, а не сердцем. Через пару лет мы увидим сильную Барсу, многих поберут бесплатно, а еще подростут и обрастут "мясом" свои ребята. Так что это все тупые спекуляции))))

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