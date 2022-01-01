Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро». В январе «Краснодар» купил его за 8 миллионов

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«Краснодар» объявил о переходе центрального защитника Хуниора Алонсо в «Атлетико Минейро».
Клубы договорились об аренде футболиста до 31 декабря 2022 года.
- В январе «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
- Алонсо не провел ни одного официального матча за новую команду.
- Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года.
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