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Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро». В январе «Краснодар» купил его за 8 миллионов

«Краснодар» объявил о переходе центрального защитника Хуниора Алонсо в «Атлетико Минейро».

Клубы договорились об аренде футболиста до 31 декабря 2022 года.

  • В январе «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
  • Алонсо не провел ни одного официального матча за новую команду.
  • Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года.

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Источник: сайт «Краснодара»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +127

    Фёдор Горюнов 3 минуты назад

    СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ,,,,НО ДЕНЬГИ,СЕЙЧАС РЕШАЮТ ВСЁ,,,,,,,НЕТ ТОГО ПЬЕРА ДЕ КУБЕРТЕНА,,,,,,,СМИРИТЕСЬ,,,,,,

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    Рейтинг: +60052

    portero 34 минуты назад

    Надежда что к концу года всё успокоится... я пессимист не думаю что всё, санкции останутся, хотябы писец прекратилась...
    А потом расхлёбывать последствия....

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    Рейтинг: +60052

    portero > portero 31 минуту назад

    Охреневаю, уже слишком много запретов, "пандемия" продолжается...
    Спевариация значит надо писать ну чо серьёзно за народ взялись.

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