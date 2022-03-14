Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд

Союз ветеранов футбола России написал открытое письмо ФИФА и УЕФА с просьбой отменить решение об отстранении российских команд от международных соревнований.

Письмо подписали Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев и многие другие бывшие футболисты.

«Уважаемый господин Инфантино! Уважаемый господин Чеферин!

Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.

Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации.

#StopDiscrimination — этот принцип является одним из самых главных для ФИФА, о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток?

Игроки российских сборных и клубов всех возрастов, юноши, девушки, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья — все они оказались под ударом этого решения. Пострадают от него и огромное количество сотрудников спортивных организаций, и миллионы болельщиков не только в России, но и за рубежом.

Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несет большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире», – говорится в письме ветеранов.

«Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?