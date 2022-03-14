Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд

А Васька слушает, да ест ( Крылов ).
Пиндосы не изменят своё решение гнобить Россию.
Союз ветеранов футбола России написал открытое письмо ФИФА и УЕФА с просьбой отменить решение об отстранении российских команд от международных соревнований.
Письмо подписали Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев и многие другие бывшие футболисты.
«Уважаемый господин Инфантино! Уважаемый господин Чеферин!
Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.
Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации.
#StopDiscrimination — этот принцип является одним из самых главных для ФИФА, о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток?
Игроки российских сборных и клубов всех возрастов, юноши, девушки, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья — все они оказались под ударом этого решения. Пострадают от него и огромное количество сотрудников спортивных организаций, и миллионы болельщиков не только в России, но и за рубежом.
Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несет большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире», – говорится в письме ветеранов.
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