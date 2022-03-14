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  • Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд

Ветераны российского футбола призвали ФИФА и УЕФА отменить решения об отстранении российских команд

14 марта 2022, 16:09
10

Союз ветеранов футбола России написал открытое письмо ФИФА и УЕФА с просьбой отменить решение об отстранении российских команд от международных соревнований.

Письмо подписали Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев и многие другие бывшие футболисты.

«Уважаемый господин Инфантино! Уважаемый господин Чеферин!

Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.

Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол — это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации.

#StopDiscrimination — этот принцип является одним из самых главных для ФИФА, о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток?

Игроки российских сборных и клубов всех возрастов, юноши, девушки, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья — все они оказались под ударом этого решения. Пострадают от него и огромное количество сотрудников спортивных организаций, и миллионы болельщиков не только в России, но и за рубежом.

Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несет большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире», – говорится в письме ветеранов.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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pele1981
1647265983
Бедные европейцы! Они никогда больше не увидят отстойного футбола в исполнении клубов РФС)))
Ответить
OOOVVV.
1647269004
А Васька слушает, да ест ( Крылов ). Пиндосы не изменят своё решение гнобить Россию.
Ответить
Давид59
1647271128
Адресатом не ошиблись?
Ответить
Алекс636363
1647272770
да толку
Ответить
Demgel
1647276583
Стас,Ники,Ола,Дим.....мы в Жопе(
Ответить
За Московский ЦСКА
1647315153
Письмо ушло не по адресу. Вашингтонская клоака решает за эти недоорганизации.
Ответить
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