Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0), следующий матч – с «Реалом»

«Барселона» крупно победила «Осасуну» в домашнем матче 28-го тура Примеры – 4:0.

Дубль сделал Ферран Торрес. Еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.

«Барса» набрала 51 очко и занимает третье место в чемпионате. В следующей игре (20 марта) каталонцы сыграют с «Реалом».

Испания. Примера. 28-й тур

Барселона – Осасуна – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 14 (с пенальти); 2:0 – Торрес, 21; 3:0 – Обамеянг, 27; 4:0 – Пуч, 75.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Женская «Барселона» выиграла все матчи Примеры с общим счетом 136:6. Сегодня команда победила «Реал» – 5:0 4
Левандовски может перейти в «Барселону» 2
Месси может летом покинуть «ПСЖ» 11
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:49
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +329

    Lipatoff 1 час назад

    Эпоха Хавиии, как и должно было, система к весне заработала... ждём с нетерпением Эль Классико!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11