Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0), следующий матч – с «Реалом»

Эпоха Хавиии, как и должно было, система к весне заработала... ждём с нетерпением Эль Классико!
«Барселона» крупно победила «Осасуну» в домашнем матче 28-го тура Примеры – 4:0.
Дубль сделал Ферран Торрес. Еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.
«Барса» набрала 51 очко и занимает третье место в чемпионате. В следующей игре (20 марта) каталонцы сыграют с «Реалом».
Испания. Примера. 28-й тур
Барселона – Осасуна – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Торрес, 14 (с пенальти); 2:0 – Торрес, 21; 3:0 – Обамеянг, 27; 4:0 – Пуч, 75.
Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус