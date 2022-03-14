Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0), следующий матч – с «Реалом»

«Барселона» крупно победила «Осасуну» в домашнем матче 28-го тура Примеры – 4:0.

Дубль сделал Ферран Торрес. Еще по голу забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Рики Пуч.

«Барса» набрала 51 очко и занимает третье место в чемпионате. В следующей игре (20 марта) каталонцы сыграют с «Реалом».

Испания. Примера. 28-й тур

Барселона – Осасуна – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 14 (с пенальти); 2:0 – Торрес, 21; 3:0 – Обамеянг, 27; 4:0 – Пуч, 75.

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