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Зарема: «Годы идут, а судить в России так и не научились»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 22:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +23831

    bset 7 минут назад

    Когда уже наконец перестанут отменять голы со смешными оффсайдами в пару см? Ни один игрок за счёт этих копеек не сможет создать себе явное преимущество.

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