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Зарема: «Годы идут, а судить в России так и не научились»

13 марта 2022, 22:37
19

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кукуляк Евгений
Комментарии (19)
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Маркоc
1647202408
Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Зато появилась Зарема, главный авторитет в российском футболе
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Shotlandets86
1647203792
Ахаха! Как всегда... Что ж молчали когда с Динамо вам Карасёв подсвистывал?! И вот заныли опять лицемерные свиньи...)))
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BRO_football
1647204028
Годы идут, а Спартак так и не научился хорошо играть и всё ещё жалуется на судейство.
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Nesterenko
1647211462
Когда такие придури как вы будете в руководстве Спартака, хорошей игры и побед не ждите.
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paracetamol
1647211521
Надо Зарему поставить руководителем департамента судейства и Спердяк сразу станет чемпионом!
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Vitaga
1647218989
годы то идут - а до Заремы и Федуна никак не дойдет что футбол - не для них. они болельщики а никак не руководители футбольного клуба. столько просрать бабла стрельнуть чудом 1 раз и ВСЁ ! бездарный рулеж самым великим российским клубом но не отдают. это любимая игрушка. кубик - рубика блин - сами собрать не могут но другим не отдают. самый простой вариант - будь они истинными фанами Спартака - даём бабло но никуда не лезем. просто болеем. но ведь нет! надо постоянно совать своё некомпетентное лицо во все дырки и портить даже там где работало
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Dr.Metal
1647232027
Годы идут, а кто то до сих пор у нее спрашивает ее мнение
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Форвард 79
1647233847
Интересно А конкретно в этом матче, что с судейством не так? Отмена голов явно по делу Для пеналя тоже основания были В чем притензия не понимаю Может нужно просто игрокам спартака более щепитильно подходить к каждой секунде матча, а не надеяться на авось Почему ни кто не лег под стенку? И т д в футболе мелочей не бывает А в целом при Ваноли, на мой взгляд команда стала выглядеть целостней и более организованной Я думаю победы обязательно придут
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mahan
1647254550
Всё так и есть.
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qawzsexdr
1647267448
"Годы идут, а правила игры так и не разучила "
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