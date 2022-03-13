Зарема: «Годы идут, а судить в России так и не научились»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.

У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

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