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Спортивный директор «Спартака» Каттани: «Очень зол и недоволен судейством»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что недоволен судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу. Но я недоволен сегодня работой VAR. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

– К «Спартаку» относятся предвзято?

– Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +600

    MichelWB 25 минут назад

    А по моему отсудили нормально, косяков за судьями не видел. На ничью Бекон наиграл 100 %. Я бы не удивился если бы по такой игре Быки проиграли, у Поросят шансов было больше. Но есть то, что есть.

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    Рейтинг: +12819

    Fusballer 26 минут назад

    Пересмотрел эпизоды. Первая отмена с голом - вроде как был оффсайд. Там очень на тоненького. Но всё-таки бутса Николосона была впереди. Но я смотрел по линиям поля. А насколько они прямые и параллельные - неизвестно. Второй отмененный гол - рука была. Пенальти Краснодара - хз. Вроде никакого касания там не было. И игрок Краснодара пробил без помех.
    P. S. И "нарушения" перед первым голом Краснодара не показали))))

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    Рейтинг: +600

    MichelWB > Fusballer 21 минуту назад

    Пересмотрел момент с пенальти Поросятам. Может на ВАР и или с другого ракурса и видно было, но я явного касания тоже не заметил.

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    Рейтинг: +2657

    СуперПАВ9 37 минут назад

    И что?

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    Рейтинг: +13358

    Barmaleushka 37 минут назад

    Снимайтесь нахрен .

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    Рейтинг: +14491

    Cleaner 38 минут назад

    Каттани, а ИГРОЙ Спартака ты ДОВОЛЕН???

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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 47 минут назад

    Заговор!!! а что скажет хозяин не пора ли сниматься с чемпионата

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    Рейтинг: +564

    MURAD F. A. > Garrincha58 45 минут назад

    Пора, ещё вчера.....

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