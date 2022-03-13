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  • Спортивный директор «Спартака» Каттани: «Очень зол и недоволен судейством»

Спортивный директор «Спартака» Каттани: «Очень зол и недоволен судейством»

13 марта 2022, 22:00
15

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что недоволен судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу. Но я недоволен сегодня работой VAR. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

– К «Спартаку» относятся предвзято?

– Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

  • Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.
  • У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Garrincha58
1647198167
Заговор!!! а что скажет хозяин не пора ли сниматься с чемпионата
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Fusballer
1647199472
Пересмотрел эпизоды. Первая отмена с голом - вроде как был оффсайд. Там очень на тоненького. Но всё-таки бутса Николосона была впереди. Но я смотрел по линиям поля. А насколько они прямые и параллельные - неизвестно. Второй отмененный гол - рука была. Пенальти Краснодара - хз. Вроде никакого касания там не было. И игрок Краснодара пробил без помех. P. S. И "нарушения" перед первым голом Краснодара не показали))))
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MichelWB
1647199487
А по моему отсудили нормально, косяков за судьями не видел. На ничью Бекон наиграл 100 %. Я бы не удивился если бы по такой игре Быки проиграли, у Поросят шансов было больше. Но есть то, что есть.
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portero
1647201433
Неужели опять заговор? Ошибки судей почти в каждой игре, но главное игра команды... а так свалили всё на судью, а остальные на отлично свою работу типо выполнили...
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Belyiccat
1647231757
Ладно доллар вырос, а почему чай китайский подорожал на 30%
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Каратель помойников
1647233046
а что толку быть не довольным? судья отсудил как ..велено..и ему до кукуляка вся дальнейшая движуха
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