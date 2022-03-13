Спортивный директор «Спартака» Каттани: «Очень зол и недоволен судейством»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что недоволен судейством в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу. Но я недоволен сегодня работой VAR. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

– К «Спартаку» относятся предвзято?

– Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

Матч обслуживал главный арбитр Евгений Кукуляк.

У «Спартака» отменили два гола с помощью VAR.

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото