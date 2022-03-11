Кавазашвили: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в атакующий футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара». Он рассчитывает на атакующий футбол.

«У «Краснодара» после ухода легионеров будет шанс для некоторых молодых игроков и не дай бог, если они выйдут и порвут «Спартак». Им деваться некуда, свои воспитанники сидели в запасе столько лет, выйдут на поле и будут носиться как угорелые. Паоло Ваноли понравилось выигрывать, поэтому думаю «Спартак» будет играть в атакующий футбол», – сказал Кавазашвили.

Матч состоится 13 марта в Москве.

«Спартак» занимает 9-е место.

«Краснодар» идет 6-м.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус