Кавазашвили: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в атакующий футбол»

СПАРТАКУ некуда отступать,за ними МОСКВА
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара». Он рассчитывает на атакующий футбол.
«У «Краснодара» после ухода легионеров будет шанс для некоторых молодых игроков и не дай бог, если они выйдут и порвут «Спартак». Им деваться некуда, свои воспитанники сидели в запасе столько лет, выйдут на поле и будут носиться как угорелые. Паоло Ваноли понравилось выигрывать, поэтому думаю «Спартак» будет играть в атакующий футбол», – сказал Кавазашвили.
- Матч состоится 13 марта в Москве.
- «Спартак» занимает 9-е место.
- «Краснодар» идет 6-м.
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