Фукс – об адаптации в ЦСКА: «Постепенно становлюсь русским»

Эталон русского не Кокорин у него?
Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, как адаптируется в московском клубе.
– Как себя ощущаешь в команде сейчас?
– Да, для связей на поле нужно время, но вообще я в ЦСКА уже больше года. За пределами поля я полностью свой. Живу бок о бок с командой, в этом плане абсолютно адаптировался.
Что касается взаимопонимания на поле – постепенно налаживаю связи, начинаю всех понимать.
– Вы с Марио Фернандесом общаетесь на португальском. На поле так же?
– Иногда вылетает какое-то русское слово. А вообще игра так быстро идет, что даже нет возможности увидеть, Марио это бежит или нет!
– Во время матчей ты подсказываешь ребятам на чистом русском. Вообще без акцента!
– Постепенно становлюсь русским! Специально язык не учу, но постоянно запоминаю новые слова на поле и за его пределами.
– Марио уже напугал, что русский сложен?
– Это и правда сложно! Пробовал учить, когда был травмирован. Меня хватило на три занятия. Решил всю энергию направлять на здоровье и восстановление.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- В этом сезоне 22-летний бразилец поучаствовал в 6 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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