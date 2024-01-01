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Хави – игрокам «Барселоны»: «Если кто-то не хочет здесь играть, скажите мне об этом сейчас»

Стало известно, что сказал главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем» (0:0). Испанец был недоволен игрой команды.

«Если кто-то не хочет здесь играть, скажите мне об этом сейчас», – заявил Хави.

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Источник: El Chiringuito TV

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Комментарии1
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    Рейтинг: +782

    jek718875 3 часа назад

    А вот я хочу играть, но меня *** кто возьмёт

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