Хави – игрокам «Барселоны»: «Если кто-то не хочет здесь играть, скажите мне об этом сейчас»

Стало известно, что сказал главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве матча 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем» (0:0). Испанец был недоволен игрой команды.

«Если кто-то не хочет здесь играть, скажите мне об этом сейчас», – заявил Хави.

Хави сделал три замены в перерыве матча. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серхио Бускетс и Усман Дембеле.

Ответная игра пройдет 17 марта в Стамбуле.

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