Вандерсон не хочет разрывать контракт с «Краснодаром». Его может арендовать бразильский клуб

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон не собирается разрывать контракт с клубом, сообщает «РБ Спорт».

Сейчас 27-летний футболист находится в Бразилии, где отдельно от команды поддерживает свою физическую форму.

Вандерсон ценит «Краснодар», ему нравится руководство и город. Однако, если в ближайшее время ситуация не изменится, то Вандерсон уйдет в аренду в один из бразильских клубов. Он сообщал, что рассматривает такой вариант.

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