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Вандерсон не хочет разрывать контракт с «Краснодаром». Его может арендовать бразильский клуб

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон не собирается разрывать контракт с клубом, сообщает «РБ Спорт».

Сейчас 27-летний футболист находится в Бразилии, где отдельно от команды поддерживает свою физическую форму.

Вандерсон ценит «Краснодар», ему нравится руководство и город. Однако, если в ближайшее время ситуация не изменится, то Вандерсон уйдет в аренду в один из бразильских клубов. Он сообщал, что рассматривает такой вариант.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

  • «Краснодар» приостановил контракты со всеми легионерами, кроме Крыховяка.
  • Поляк намерен расторгнуть контракт с клубом.
  • Ранее «Краснодар» покинули полузащитники Виктор Классон и Реми Кабелла.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +59894

    portero 1 час назад

    умерла так умерла, на двух стульях усидеть хочет...

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