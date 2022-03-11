Вандерсон не хочет разрывать контракт с «Краснодаром». Его может арендовать бразильский клуб

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон не собирается разрывать контракт с клубом, сообщает «РБ Спорт».
Сейчас 27-летний футболист находится в Бразилии, где отдельно от команды поддерживает свою физическую форму.
Вандерсон ценит «Краснодар», ему нравится руководство и город. Однако, если в ближайшее время ситуация не изменится, то Вандерсон уйдет в аренду в один из бразильских клубов. Он сообщал, что рассматривает такой вариант.
Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- «Краснодар» приостановил контракты со всеми легионерами, кроме Крыховяка.
- Поляк намерен расторгнуть контракт с клубом.
- Ранее «Краснодар» покинули полузащитники Виктор Классон и Реми Кабелла.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: «РБ Спорт»