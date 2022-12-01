Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Интернасьонал» собирается выкупить футболиста «Краснодара» за 4,5 миллиона

    «Интернасьонал» хочет сохранить в составе полузащитника Вандерсона, права на которого принадлежат «Краснодару».

    Бразильский клуб готов заплатить за игрока 4,5 миллиона евро.

    Платежи будут разбиты на шесть частей по 750 тысяч евро каждый.

    • Вандерсон ушел в «Интернасьонал» в марте.
    • Срок его аренды действует до 31 декабря.
    • «Краснодар» в 2017 году покупал хавбека за 8 миллионов евро.
    • В составе российской команды он провел 130 матчей, забил 16 голов и отдал 21 ассист.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Турнир в ОАЭ с участием «Спартака», «Краснодара», «Ростова» пройдет по правилам Медиалиги 1
    Агент заявил, что Алонсо вернется в «Краснодар». Он приостановил контракт в марте 1
    Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2029

      SIRIUS 2002 7 минут назад

      хочет выкупить, а Краснодар хочет продать?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11