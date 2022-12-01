«Интернасьонал» собирается выкупить футболиста «Краснодара» за 4,5 миллиона

«Интернасьонал» хочет сохранить в составе полузащитника Вандерсона, права на которого принадлежат «Краснодару».

Бразильский клуб готов заплатить за игрока 4,5 миллиона евро.

Платежи будут разбиты на шесть частей по 750 тысяч евро каждый.

Вандерсон ушел в «Интернасьонал» в марте.

Срок его аренды действует до 31 декабря.

«Краснодар» в 2017 году покупал хавбека за 8 миллионов евро.

В составе российской команды он провел 130 матчей, забил 16 голов и отдал 21 ассист.

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