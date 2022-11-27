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    «Краснодар» намерен вернуть Вандерсона

    «Краснодар» заинтересован в возвращении полузащитника Вандерсона.

    Игрок ушел в бразильский «Интернасьонал» весной, приостановив контракт. Зимой футболист должен вернуться в Россию.

    Однако Вандерсон хочет остаться на родине.

    • Контракт бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.
    • Вандерсон принадлежит «Краснодару» с 2017 года.
    • За это время он провел за россиян 130 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 21 голевую передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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