«Краснодар» намерен вернуть Вандерсона

«Краснодар» заинтересован в возвращении полузащитника Вандерсона.
Игрок ушел в бразильский «Интернасьонал» весной, приостановив контракт. Зимой футболист должен вернуться в Россию.
Однако Вандерсон хочет остаться на родине.
- Контракт бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.
- Вандерсон принадлежит «Краснодару» с 2017 года.
- За это время он провел за россиян 130 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 21 голевую передачу.
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Источник: «РБ Спорт»