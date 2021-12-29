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Лига конференций. «Базель» Чалова уступил «Марселю», ПСВ и «Копенгаген» забили восемь голов на двоих

Завершились еще четыре первых матча 1/8 финала Лиги конференций.

«Марсель» дома был сильнее «Базеля». Федор Чалов вышел в старте, а на 70-й минуте его заменили.

«Лестер» на своем поле выиграл у «Ренна» со счетом 2:0.

ПСВ и «Копенгаген» не выявили победителя в Эйндховене – ничья 4:4.

«Буде-Глимт» дожал «АЗ Алкмаар», забив решающий гол на 91-й минуте.

Лига конференций. 1/8 финала. Первые матчи

Марсель (Франция) – Базель (Швейцария) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Милик, 19 (с пенальти); 2:0 – Милик, 68; 2:1 – Эспозито, 79.

Лестер Сити (Англия) – Ренн (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Олбрайтон, 30; 2:0 – Ихеначо, 90+3.

ПСВ (Нидерланды) – Копенгаген (Дания) – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Йоуханнессон, 6; 1:1 – Гакпо, 21; 1:2 – Бьель, 23; 1:3 – Лерагер, 43; 2:3 – Доан, 50; 3:3 – Гакпо, 70; 3:4 – Бьель, 78; 4:4 – Захави, 85.

Буде-Глимт (Норвегия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пеллегрино, 39; 1:1 – Абухляль, 73; 2:1 – Сольбаккен, 90+1 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»

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