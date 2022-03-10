КДК: «Кухта отбыл дисквалификацию в матче с «Енисеем» и мог играть с «Химками»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение комитета не присуждать «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками» (3:2) из-за участия в игре нападающего Яна Кухты.

Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.

Он бы удален в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч.

«Кухта был дисквалифицирован на один матч. В чешской федерации нет разграничения между кубком и чемпионатом, как у нас: у них дисквалификация идет вместе по обоим турнирам.

Мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. Кухта должен был пропустить одну игру под эгидой РФС. То есть какой по счету матч идет, тот он и пропускает. Матч «Краснодар» – «Локомотив» был перенесен, следующий – с «Енисеем».

«Локомотив» для заявки использовал только международный трансферный сертификат, в котором информация о дисквалификации не указывалась. И в лигу информацию об отстранении Кухты они не предоставили. Футболисты участвуют в кубке по заявке РПЛ. Соответственно при допуске в кубке его дисквалификация не учитывалась.

В итоге Кухта вышел неправомерно в игре с «Енисеем». Красноярский клуб и РФС могли подать протест, однако исходя из результата матча, из фактических обстоятельств, этого сделано не было.

КДК после установления вины «Локомотива» необходимо было определить, отбыл ли футболист дисквалификацию в Кубке России. Этим вопросом мы сегодня занимались.

Руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть статья 62 п. 6, в которой четко все описано. В соответствии с этой статьей игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл он или нет в соответствующем матче, а также вне зависимости от того, присуждено ли клубу поражение в матче за такое неправомерное участие.

Следовательно, КДК сделал вывод, что игрок отбыл дисквалификацию в матче с «Енисеем» и мог играть с «Химками» в чемпионате, – сказал Григорьянц.

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