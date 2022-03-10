КДК отклонил протест «Химок» о техническом поражении «Локомотиву»

КДК РФС отклонил протест «Химок» на результат матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3), сообщает «Матч ТВ».
Комитет решил не присуждать «Локомотиву» техническое поражение из-за участия в матче нападающего Яна Кухты, перешедшего из «Славии» в январе.
Форвард «Локо» получил красную карточку в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч. Встреча с «Химками» стала первой для Кухты в РПЛ после перехода в московский клуб.
- Кухта забил победный гол в матче с «Химками».
- «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
- «Химки» замыкают таблицу.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: «Матч ТВ»