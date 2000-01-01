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КДК отклонил протест «Химок» о техническом поражении «Локомотиву»

КДК РФС отклонил протест «Химок» на результат матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3), сообщает «Матч ТВ».

Комитет решил не присуждать «Локомотиву» техническое поражение из-за участия в матче нападающего Яна Кухты, перешедшего из «Славии» в январе.

Форвард «Локо» получил красную карточку в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч. Встреча с «Химками» стала первой для Кухты в РПЛ после перехода в московский клуб.

  • Кухта забил победный гол в матче с «Химками».
  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • «Химки» замыкают таблицу.

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КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +955

    Artemka444 23 минуты назад

    Опять 25.
    Было бы наорот, дали бы технарь!!!

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    Рейтинг: +6871

    R_a_i_n 26 минут назад

    Я чет не пойму. Так он отбыл наказание или нет? Если отбыл, вопросов нет. А если нет...

    0
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    Рейтинг: +14426

    Cleaner > R_a_i_n 25 минут назад

    НЕ ОТБЫЛ. Это однозначно.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14426

    Cleaner 26 минут назад

    И чем обосновано такое решение? КДК взял на лапу от представителей Локомотива. Другого объяснения я пока не вижу...(

    0
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    Рейтинг: +16139

    Garrincha58 31 минуту назад

    кто бы сомневался

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +178

    Азбука 46 минут назад

    Юристы у Локо лучшие

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14426

    Cleaner > Азбука 26 минут назад

    Бабла РЖДшного у Локо больше...(((

    0
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    Рейтинг: +24298

    vladimir-7 > Cleaner 14 минут назад

    По стальным магистралям России, пятитысячные
    купюры самостоятельно шагают в минтранс для
    проведения скрытых сделок.

    0
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    Рейтинг: +506

    semm 58 минут назад

    забудьте о прошлом; всё, с нуля живём и играем с нуля!

    0
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    Рейтинг: +18860

    derrik2000 1 час назад

    Сообщение техническое.
    Просто констатация.
    Мне лично интересно, почему именно ТАК решил.

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    Рейтинг: +24298

    vladimir-7 > derrik2000 22 минуты назад

    И мне тоже очень интересно, почему КДК РФС отклонил протест
    Химок без объяснений и даже не вякнул в защиту Локомотива?
    КДК РФС: "Кручу верчу, как хочу".

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