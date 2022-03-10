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  • КДК отклонил протест «Химок» о техническом поражении «Локомотиву»

КДК отклонил протест «Химок» о техническом поражении «Локомотиву»

10 марта 2022, 13:54
18

КДК РФС отклонил протест «Химок» на результат матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3), сообщает «Матч ТВ».

Комитет решил не присуждать «Локомотиву» техническое поражение из-за участия в матче нападающего Яна Кухты, перешедшего из «Славии» в январе.

Форвард «Локо» получил красную карточку в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч. Встреча с «Химками» стала первой для Кухты в РПЛ после перехода в московский клуб.

  • Кухта забил победный гол в матче с «Химками».
  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • «Химки» замыкают таблицу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Кухта Ян
Комментарии (18)
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derrik2000
1646910500
Сообщение техническое. Просто констатация. Мне лично интересно, почему именно ТАК решил.
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semm
1646910798
забудьте о прошлом; всё, с нуля живём и играем с нуля!
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Азбука
1646911488
Юристы у Локо лучшие
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Garrincha58
1646912401
кто бы сомневался
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R_a_i_n
1646912727
Я чет не пойму. Так он отбыл наказание или нет? Если отбыл, вопросов нет. А если нет...
Ответить
Artemka444
1646912913
Опять 25. Было бы наорот, дали бы технарь!!!
Ответить
qawzsexdr
1646916098
Это означает что еслиУЕФА санкции наложил, тогда соответственно правила теперь можно не соблюдать
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zra78
1646916748
Три матча в Чехии ,матч в кубке у нас ... какой технарь бл@ть...
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pele1981
1646917566
А кто-то сомневался в ином?)))
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