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Матыцин – о санкциях к российскому футболу: «Это возможность найти новые таланты»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях, примененных к российскому футболу.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь. Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадeт зрелищность, будет возможность найти новые таланты.

Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +13060

    NewLife 14 минут назад

    Вспомнил фильм про Айболита - "это даже хорошо, что пока нам плохо", кажется первый фильм, который высмеял совок.

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