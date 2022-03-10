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  • Матыцин – о санкциях к российскому футболу: «Это возможность найти новые таланты»

Матыцин – о санкциях к российскому футболу: «Это возможность найти новые таланты»

10 марта 2022, 13:59
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о санкциях, примененных к российскому футболу.

«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь. Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадeт зрелищность, будет возможность найти новые таланты.

Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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NewLife
1646913455
Вспомнил фильм про Айболита - "это даже хорошо, что пока нам плохо", кажется первый фильм, который высмеял совок.
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